Ook “oudjes” Devenyns en Keisse krijgen een contractverlenging van Patrick Lefevere

Na Yves Lampaert eerder deze week hebben zondag Dries Devenyns (36) en Iljo Keisse (37) een contractverlenging getekend bij Deceuninck-Quick-Step. De twee ouderdomsdekens van het team van Patrick Lefevere tekenden voor één jaar bij.

“Dries heeft voor de lockdown fantastische dingen voor ons gedaan”, zei Lefevere. “Denk maar aan zijn fantastische zege in de Cadel Evans Great Ocean Road Race. “En Iljo blijft zijn rol foutloos uitvoeren. Ze hebben beiden al ontelbare keren hun belang voor onze ploeg bewezen. Ze zijn misschien al wel de dertig gepasseerd en zullen geen vijf jaar meer koersen. Maar we weten héél goed wat we van hen kunnen verwachten en wat ze toevoegen aan onze ploeg. Je mag deze contractverlenging zien als een blijk van vertrouwen. Het is een vreemd jaar. Ik wil eerst zorg dragen voor onze eigen renners, de contracten die aflopen eerst behandelen. Ik wou niet dat ze moesten wachten tot oktober of november, met alle stress van een aflopend contract erbij.”