Maggie De Block (Open Vld): “Als coronacijfers nog verslechteren, zullen we verder gaan dan verplichting van mondmaskers”

In een debat op de Zevende Dag heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) gewaarschuwd voor de slechtere cijfers. Als de stijging van het aantal besmettingen aanhoudt, komt er een verstrenging van de regels. “En voor alle duidelijkheid: ik heb het dan niet enkel over een verplichting van mondmaskers in de winkels.”