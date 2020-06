“Jongeren zijn de motor van de pandemie. Als er één superverspreider bij de feestvierders zit...”

Nadat de cijfers wekenlang waren gedaald, raken er volgens de jongste statistieken opnieuw meer Belgen besmet met het coronavirus. “Vooral mensen tussen 20 en 40 jaar”, aldus viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven), die beklemtoont dat we “met z’n allen de preventiemaatregelen moeten blijven volgen, ook al zijn we ze misschien beu”. Volgens microbioloog Herman Goossens (UAntwerpen) is de stijging verontrustend.