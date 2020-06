Vertrouwde Spar-gezichten geven de fakkel door

Binderveld / Kozen / Nieuwerkerken / Wijer - Ria Gielen en Jean-Paul Vandormael, de vertrouwde gezichten van de Spar in Nieuwerkerken, geven de fakkel door. Op zondag 28 juni houden ze voor het laatst hun zaak open en nemen ze na 35 jaar afscheid van hun klanten. Op woensdag 1 juli neemt Joachim Jamar, die eerder al in de zaak werkte, Spar Nieuwerkerken dan over.

“Vroeger ging ik met mijn moeder altijd boodschappen doen in de Limburgia-winkel aan de Leemstraat in Binderveld”, zo herinnert Ria zich nog goed. “Toen de eigenares daar in 1985 met de winkel ging stoppen, heb ik voorgesteld om de zaak over te nemen, en dat is uiteindelijk ook gelukt. Later is de winkel dan van naam veranderd en is het Supra geworden. In 2013 zijn we dan naar het gemeenteplein van Nieuwerkerken verhuisd en werden we een Spar-vestiging. En dat zal ook zo blijven, want we laten de zaak over aan Joachim Jamar. Hij baat al een Spar uit in Budingen en eerder werkte hij ook al met ons samen in Nieuwerkerken. Voor de klanten zal er dus weinig veranderen” zegt Ria nog.

Maar die klanten zullen voortaan dus wel Ria, Jean-Paul en ook Marie-Hélène Lindekens, de vertrouwde gezichten van de zaak, moeten missen. “Wij gaan hen ook missen hoor. Maar we speelden al langer met het idee om de zaak over te laten, en de coronacrisis heeft alles in een stroomversnelling gebracht. Door die crisis was het extra hard werken de voorbije weken. We gaan nu eerst wat tijd voor onszelf nemen. Marie-Hélène en ik hebben alvast plannen om op reis te gaan. En daarna? Dat zien we dan nog wel”, zo besluit Ria.