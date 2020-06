Brian Lynch keert samen met Kim Clijsters en hun drie kinderen terug naar zijn geboortegrond: “Waar ik opgroeide, kan je niet ontsnappen aan Bruce Springsteen“

Tijdens zijn 16 Vlaamse jaren stichtte Brian Lynch (42) samen met Kim Clijsters een gezin, baande hij zich als speler en coach een weg in het basketbal en ontplooide hij zijn muzikaal talent. Sinds zaterdag is hij met vrouw en kinderen neergestreken in het dorpje Wall (New Jersey) - Bruce Springsteen country én Lynchs geboortestreek. Of dit een tijdelijke transfer is of een permanente vestiging, zal de volgende maanden blijken.