Drone filmt koninklijk fietstochtje door het water

Genk - Koning Filip, koningin Mathilde en hun vier kinderen kwamen gisteren op bezoek in Limburg. De vorsten stopten in Bokrijk en trokken later door naar camping Holsteenbron, aan de Teut in Zonhoven. Een drone filmde hun passage aan het ondertussen wijd en zijd bekend Fietsen door het Water.

LEES OOK. Koninklijke familie fietst na Bokrijk verder naar Holsteenbron in Zonhoven

Het was geen officieel bezoek gisteren, maar wel een dagje vakantie in Limburg. Tijdens hun fietstocht van 20 kilometer passeerde het vorstenpaar ook aan Fietsen door het Water, in Genk. De vele passanten die er op dat moment kwamen genieten van de pracht van de wijers, keken hun ogen uit.