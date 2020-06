Elodie Ouédraogo: “Mijn mama-lichaam aanvaarden was niet gemakkelijk”

Olympisch kampioen en modeontwerpster Elodie Ouédraogo was zaterdagochtend op bezoek bij Evi Hanssen in ‘Het Heilig Huis Van Hanssen’ bij Joe. Evi nam Elodie ook mee naar de spiegel en dan is de voormalig atlete enorm open over haar lichaam: “Ik had niet veel moeite met mijn ‘post sportlichaam’. Ik mocht wel wat minder gespierd zijn. Maar toen ik mijn zoon had gekregen, was dat toch nog iets anders. Dan had ik een mama-lichaam. Vooral het feit dat de conditie die ik daarvoor had weg was. Dat vond ik moeilijk om te aanvaarden.”