Spoedarts uit Knokke furieus: “Tieners zuipen zich te pletter en slaan erop los”

Al maanden wordt er in Vlaanderen om 20 uur ’s avonds geapplaudisseerd voor de hulpverleners. Toch lijkt dat respect bij veel anderen weer om te slaan in arrogantie en agressie. “Ze zuipen zich te pletter en slaan erop los”, zegt orthopedisch chirurg en spoedarts Emanuel Van Hoecke (36) van het AZ Zeno in Knokke. Hij beschrijft op Facebook wat hij tijdens zijn dienst zag.