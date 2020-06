Brusselse politie sluit betogers Extinction Rebellion in tijdens betoging

De actie van de milieuactivisten van Extinction Rebellion die in de loop van de namiddag rustig was verlopen in Brussel, neemt nu een grimmigere wending. De actievoerders hadden het laatste deel van hun protest, het omdopen van de Finance Tower tot de Resilience Tower, afgesloten en wilden in optocht naar de Wetstraat trekken, maar werden vrijwel meteen tegengehouden door de Brussels politie.

De milieu-activisten hadden eerder zaterdagnamiddag al twee acties gehouden. Zowel op het Beursplein als in de Nieuwstraat hadden ze een vijftal minuten stilgestaan en hun protestborden getoond. Die acties ...