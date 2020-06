Extra anti-corona-materiaal voor jeugdverenigingen en jeugdhuizen

Lanaken - Alle jeugdverenigingen en jeugdhuizen van Lanaken krijgen straks extra materiële steun van de gemeente in de vorm van corona-beschermings- en social distancing materiaal. Bij de organisatie van activiteiten zoals zomerkampen is het immers belangrijk dat de veiligheid en de gezondheid van de jongeren en in jeugdhuizen gegarandeerd wordt tijdens de heropstart van hun activiteiten.

“Dat de jeugdkampen kunnen doorgaan is een opsteker voor onze 7 jeugdverenigingen. De corona-maatregelen vragen wel extra inspanningen van de leiding. Ook van onze 3 jeugdhuizen die de richtlijnen van de horeca moeten volgen, vergen de voorschriften grote aanpassingen. Door hen gebruiksklaar materiaal gratis ter beschikking te stellen geven we hen een ruggensteuntje dat ze beslist kunnen gebruiken” zegt schepen van jeugd Astrid Puts (Open VLD).

“De pakketten staan klaar om verdeeld te worden” vult Marijke Gerits van de gemeentelijke jeugddienst aan. Het gaat om handgel en desinfecterend product in grote bussen, spuitbusjes, wegwerp-handschoenen in diverse maten, mondmaskers, handdoekjes en -poetsdoeken, faceshields en social distancing materiaal zoals tape. Het merendeel ervan hebben we aangekocht, terwijl we onder meer Detol en tissues gekregen hebben van Ambrassade, het expertise- en ondersteuningscentrum van het jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel.”