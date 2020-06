Het is duidelijk dat de dood van George Floyd acteur Matthias Schoenaerts enorm heeft getroffen. In Parijs maakte hij samen met kunstenaar JR een gigantische muurschildering van George Floyd en Adama Traoré’s ogen. Beide zwarte mannen stierven bij een gewelddadige arrestatie.

Schoenaerts maakte niet enkel het kunstwerk in Parijs, hij post ook geregeld antiracistische boodschappen op z’n Instagrampagina. “Dat is het minste wat ik kan doen”, zegt hij in een interview aan De ...