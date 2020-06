Twee nieuwe oplaadpalen voor elektrische wagens

Elektrische voertuigen kunnen op dit ogenblik in Lanaken op 6 plaatsen opgeladen worden. Weldra komen er via Fluvius twee extra oplaadpunten bij namelijk op het Molenweideplein in Lanaken-centrum en aan het ontmoetingscentrum in de Kasteelstraat in Neerharen.

“Momenteel zijn er in Lanaken en haar deelgemeenten zes openbare laadlocaties voor elektrische voertuigen: in het centrum zijn er punten op het Europaplein, bij woonzorgcentrum Ludinaca en aan het sportcomplex Montaignehof. In Veldwezelt staat er een laadpaal aan ontmoetingscentrum Berenhof, in Smeermaas bij ontmoetingscentrum Jeugdpark en in Oud-Rekem op de parking ‘Colmonterveld’” weet An Bloemen van de dienst communicatie en citymarketing. “Nog dit jaar komen er onder coördinatie van Fluvius twee locaties bij, één op het Molenweideplein - daar was er grote vraag naar een laadpaal - en één in de Kasteelstraat bij het ontmoetingscentrum in Neerharen. Enkel in de deelgemeente Gellik is er nog geen oplaadvoorziening, maar ook daarvoor loopt er een onderzoek.”

Naast deze openbare infrastructuur zijn er in Lanaken ook twee semi-publieke laadpalen: er staat een Tesla Destination Charger aan het Eurotel in Lanaken-centrum en een EV-Box bij de Steenfabrieken Nelissen in Kesselt.

De laadpalen zijn uitgerust met twee laadpunten voor Mode 3. Elk van beide laadpunten kan 11 kW leveren. Dat vermogen geldt voor driefasig laden. Als het elektrisch voertuig enkel monofasig kan laden, is dat maximaal 3,7 kW. Een laadsessie kan geactiveerd worden met een laadpas of smartphone met bijhorende app. Naar verluidt ligt de kostprijs op dit ogenblik rond de 0,41 euro per kWh; voor een snel-lading betaalt men tot 0,60 euro.