Een op de drie nieuwe coronapatiënten is tussen twintig en veertig jaar

Hasselt - Eén op de drie nieuwe besmettingen wordt vastgesteld bij twintigers en dertigers. Dat blijkt uit de rapporten van Sciensano. Begin deze maand was dat nog maar één op vier. “Dit moet nauwkeurig opgevolgd worden”, zegt viroloog Marc Van Ranst op Twitter.

Eerst enkele cijfers. Tussen 19 en 26 juni werden er in ons land 650 nieuwe besmettingen vastgesteld. Bij die nieuwe patiënten waren er 224 twintigers en dertigers, oftewel één derde van het totaal. Hun aandeel groeit. Ter vergelijking: een kleine maand geleden, tussen 30 mei en 6 juni, was nog maar één vierde van de 875 nieuwe patiënten een twintiger of een dertiger.

Het was ook viroloog Marc Van Ranst niet ontgaan, die op Twitter enkele grafieken postte. “Dit moet nauwkeurig opgevolgd worden”, schrijft hij erbij. “Heel wat jonge mensen volgen de regels heel wat minder dan vroeger”, zegt Van Ranst aan VTM. “Er zijn ook heel wat versoepelingen dus dat is begrijpelijk, maar een aantal van de basisregels moeten, beter dan nu, opgevolgd worden.”

Volgens het crisiscentrum is het echter nog te vroeg om het stijgende aandeel meteen te linken aan de betogingen in Brussel of de vechtpartijen na het sluiten van de cafés op het Hasseltse Kolonel Dusartplein afgelopen weekend.

Lichte stijging

Ook algemeen is er een lichte stijging van het aantal besmettingen. Tussen 17 en 23 juni waren er gemiddeld 92 nieuwe positieve gevallen per dag. Dat is zes procent meer dan een week eerder. Dagelijks sterven er gemiddeld nog zes mensen aan het coronavirus in ons land. Dat is één minder dan een week geleden. In totaal kostte het virus in België wel al aan 9.732 mensen het leven. 246 mensen liggen nog in het ziekenhuis, 35 mensen liggen op de afdeling intensieve zorgen.

In Limburg kwamen er de afgelopen 24 uur tien besmettingen bij, wat het totaal op 6.566 brengt. In Lummen en Tessenderlo, twee gemeenten die al minstens een week geen nieuwe gevallen kenden, dook opnieuw één besmetting op. Dat was vermoedelijk rond 24 juni, aangezien er een vertraging zit op de nieuwe tool van Sciensano voor de analyse op gemeentelijk niveau. In Maasmechelen waren er tussen 17 en 24 juni 10 nieuwe besmettingen, in Houthalen-Helchteren en Genk 9. Lommel en Hamont-Achel mogen zich dan weer bij het kransje gemeenten rekenen dat op 24 juni minstens één week ‘coronavrij’ was, dus zonder nieuwe besmettingen.

In de woonzorgcentra in onze provincie tot slot waren er geen nieuwe bevestigde besmettingen. Voor de vierde dag op rij werden er ook geen overlijdens gemeld, waardoor de dodentol op 527 blijft. Op dit moment zijn er nog 16 bevestigde gevallen (personeel en bewoners) in de Limburgse woonzorgcentra. Negen rusthuisbewoners liggen in het ziekenhuis met symptomen van Covid-19.