Pas Geopend: Heers&Heels

Heers / Batsheers - Maatschappelijk werker en therapeute Martine Klaas (34) koos na een lastige periode voor een heuse carrièreswitch. “Het leek mij heerlijk om, zoals in mijn studententijd, gewoon weer in een winkel te staan en klanten gelukkig te maken met mooie spulletjes.”

Midden maart wou Martine Klaas de deuren van haar winkel in damesschoenen openen langs de Nieuwe Steenweg in Heers. Maar net toen brak de coronacrisis los. “Een groot openingsfeest zat er dus niet in”, zegt Martine. Ze hield zich dan maar creatief bezig. “Ik had nog een leuk stofje over met schoenenprint en heb er 100 mondmaskers van gemaakt als promo voor de winkel. Ik bood ze gratis aan op een Facebookgroepje van Heers, met een stormloop van geïnteresseerden tot gevolg.” Vanaf 11 mei mocht de winkel open, in een ruimte in haar huis die voordien dienst deed als opslagplaats. “Die ruimte leek mij ideaal om er een winkel van te maken. Ik woon in het centrum van Heers, schuin tegenover het gemeenteplein met een grote parking, en de bus stopt voor de deur. Bovendien kan ik zo ook werken in mijn winkel en er tegelijk zijn voor mijn zoontje van acht. Ik heb wel wat werk gehad om er een fatsoenlijk uitziende winkel van te maken.””

Webshop

Bij Heers&Heels vind je betaalbare damesschoenen, handtassen en juwelen. “Ik werk ook niet met bekende merken, dan betaal je toch maar onnodig veel voor een naam”, aldus Martine. “Ik vind het vooral belangrijk mooie en tegelijk ook zeer betaalbare artikelen te verkopen. Vrijwel alles wat bij mij te koop is, kost minder dan dertig euro. Ik wil de prijzen van een discounter aanbieden, maar toch de service van een chique boetiek leveren.” Heers&Heels laat je ook kiezen tussen offline en online shoppen. “Mijn webshop is altijd open. Het voordeel is ook dat je hier alles overzichtelijk op een rij ziet. In de winkel kan je zien hoe iets er in het echt uitziet voor je het koopt. Het is persoonlijker, je kan een babbeltje doen of om advies vragen, bijvoorbeeld over iets dat bij je outfit past.”

Praktisch:

Heers&Heels

Nieuwe Steenweg 59, 3870 Heers

011/41.30.20

heersheels@gmail.com

Website en webshop: heelsweb.com

Facebook: Heers&Heels

Open: Dinsdag de hele dag open op afspraak en woensdag tot en met zondag van 13 uur tot 18 uur.