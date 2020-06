Kevin De Bruyne blijft niet bij de pakken zitten: “Kan nog ongelooflijk seizoen worden”

Ondanks een doelpunt van Kevin De Bruyne verloor Manchester City donderdagavond met 2-1 bij Chelsea, waardoor de eerste landstitel voor Liverpool in dertig jaar een feit was en voor de Citizens dit seizoen in de competitie een tweede plaats het hoogst haalbare is.

De FA Cup en (vooral) de Champions League dan maar, nadat begin maart voor het derde jaar op rij de League Cup gewonnen werd. “Ik denk dan ook dat we nog heel wat kansen hebben in die bekercompetities. Stel je voor dat we ze zouden winnen, dan zou het alsnog een ongelooflijk seizoen zijn. Er staat dus nog heel wat op het spel”, vertelde De Bruyne in een interview op de website van City. In de FA Cup zijn ze aan de kwartfinales tegen Newcastle aanbeland, geen onmogelijke opdracht. Op het kampioenenbal werd de heenwedstrijd van de achtste finales onder leiding van een magistrale De Bruyne met 1-2 gewonnen bij Real Madrid, de terugwedstrijd is voor begin augustus.

Na twee landstitels op rij moesten de troepen van Pep Guardiola dit seizoen in de Premier League de dominantie van Liverpool ondergaan. “In vergelijking met andere ploegen doen we het toch niet onaardig. We staan op de tweede plaats, wat betekent dat enkel Liverpool momenteel beter is. Hun voorsprong was zo groot, we wisten dat we hen na de lockdown niet meer zouden inhalen. Naast de titel grijpen is nooit leuk, maar ik denk dat we eerlijk moeten zijn en toegeven dat Liverpool beter was dit jaar.”

Dubbele cijfers

De Bruyne liet met een adembenemende vrije trap tegen Chelsea dit seizoen reeds voor de tiende keer in de Premier League de netten trillen. Daarnaast noteerde hij ook zestien assists - achttien volgens KDB’s eigen telling - en daarmee liet hij voor het eerst in zijn PL-carrière dubbele cijfers voor goals en assists noteren. Het assistsrecord van voormalig assistent-bondscoach Thierry Henry (20 stuks) ligt daarmee binnen handbereik, al is dat voor de Rode Duivel blijkbaar geen prioriteit. “Ik stel mezelf nooit persoonlijke doelen op dat vlak. Het belangrijkste is dat het team wint, statistieken zullen we daarna wel bekijken.”

In de Bundesliga werd hij in 2015 verkozen tot Speler van het Jaar, in Engeland kwamen er nog geen individuele erkenningen, op eentje in de categorie voor beste spelmaker na. Bij de Citizens was hij nochtans al twee keer Speler van het Jaar. “Ik heb daar niet over te beslissen. Twee jaar geleden eindigde ik op de tweede plaats, terwijl we kampioen werden met een voorsprong van twintig punten. Ik weet niet op basis van welke criteria mensen beslissen, maar ik denk dat ik dit jaar wel een kans maak.”