Marie Verhulst heeft nieuwe vriend: “Een zaligheid”

Marie Verhulst (24) heeft een nieuwe vriend. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt in een interview met Gazet van Antwerpen. “Ik ben lang single geweest en heb gemerkt dat ik maar heel moeilijk verliefd word. Maar ik ga eerlijk zijn: er is nu wél iemand.”

Verhulst, die als Samson en Marie na dertig jaar Samson en Gert het populaire kinderprogramma overneemt van haar vader, wil verder niet te veel kwijt over haar relatie. “Hij is zelf iemand die totaal niets met de media te maken heeft, dus respecteer ik dat. Of een relatie veel verandert voor mij? Toch wel. Dat betekent dat je altijd iemand hebt die je steunt en aan wie je je verhaal kan vertellen. Dat is een echte zaligheid.”