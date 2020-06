Een zomer vol leesplezier

Heel de maand juli doorkruisen we onze provincie met onze exclusieve HBvL-hangmat. Elke dag strijken we neer op een leuk plekje, plaatsen er onze hangmat en maken er een foto van. Raad jij in welke gemeente we uithangen? Laat het ons weten via de wedstrijdpagina in onze nieuwsapp. Wie weet win jij dan wel een exclusief HBvL vakantiepakket met een kubb-spel, BBQ-kit, frisbee, zonnebril en natuurlijk onze hangmat. Meedoen kan alleen via onze nieuwsapp, we houden het veilig, ter plaatse komen heeft geen zin. Vanaf maandag elke dag in de HBvL-nieuwsapp.

Heb je onze app nog niet gedownload? Scan de QR-code of surf naar hbvl.be/app