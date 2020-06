Boeren verveeld dat dierenactiviste An Lemmens ‘Boer zkt vrouw’ presenteert

“Wraakroepend”, zo reageert het Algemeen Boerensyndicaat op een filmpje van Animal Rights waarin An Lemmens uithaalt naar “wandaden” in het slachthuis van Torhout en zegt dat “de industrie ons iets wijsmaakt”. De organisatie ziet dat als een smet op de sector, net van iemand die met ‘Boer zkt vrouw’ de stiel aaibaar maakt. Een huidige kandidaat van het programma is diplomatisch maar duidelijk: “Ik ben blij dat Dina Tersago bij mij komt.”