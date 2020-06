Op vakantie in eigen land, dat is het devies van 2020. Waarom dan niet reizen met een nieuwe dimensie? Ga mee met schrijver Bart Van Loo, de specialist van de Bourgondische middel­eeuwen, en steek de grenzen van de tijd over. Ontdek hoe je in het hier en nu de ­tastbare sporen kan zien, beleven, voelen, misschien zelfs horen en ruiken, uit de tijd van toen.