Regering geeft groen licht voor inzet F-16’s boven Syrië en Irak

De ministerraad heeft vrijdag beslist om vier F-16-gevechtsvliegtuigen en een detachement van 95 Belgische militairen ter ondersteuning in te zetten in Jordanië in het kader van de operatie “Inherent Resolve” van de internationale coalitie tegen Islamitische Staat. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin (MR) bekendgemaakt. Afgelopen nacht had de Kamer in de resolutie hiervoor de toestemming gegeven.