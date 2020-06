Nieuwe bekerformule in het basket, voorzittersverkiezingen één jaar uitgesteld

De verkiezingen van de nieuwe voorzitter van de Pro League Basketball worden met één jaar uitgesteld. Dit om enerzijds de nieuwe competitie (start 2 oktober) tijdens de coronacrisis vlot te laten verlopen en anderzijds het plan van de nieuwe BeNeLeague goed te kunnen voorbereiden. Maarten Bostyn van Limburg United wordt de nieuwe ondervoorzitter.

Een nieuw format voor de bekerformule is ook een feit. Zes tweede en/of derdeklassers voegen zich bij de tien eersteklassers. Zij werken de eerste ronde in vier poules van vier af. De top twee stoot door naar de kwartfinales. De finale van de Beker van België gaat door op zondag 21 maart en opnieuw in Vorst Nationaal.

Daarnaast werden Dusan Djordjevic (Oostende) en Justin Cage (Bergen) , 2 spelers die niet voldoen aan de voorwaarden om als home-grown player erkend te worden (tussen de leeftijd van 12 en 21 minimum. 4 jaar aangesloten bij een Belgische federatie), erkend als geassimileerde home-grown spelers. Het reglement voorziet in deze mogelijkheid voor niet-home-grown spelers die minstens 6 jaar onafgebroken aan de slag zijn bij dezelfde Belgische club.