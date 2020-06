Greg Van Avermaet toont Tourrelikwieën en roept wielerfans op hetzelfde te doen

Om de komende leemte/’wielerleegte’ in de maand juli op te vullen, lanceert KOERS. Museum van de Wielersport (Roeselare) het project ‘De Tour in je huis/ Le Tour a la maison’. Uithangbord voor dit initiatief is Greg Van Avermaet, de laatste Belgische gele truidrager, van wie die de gele Tourfiets uit 2018 en een gele trui te zien zijn in KOERS. Van Avermaet toont in een filmpje enkele van zijn Tourrelikwieën en roept op om net als hij naar buiten te komen met objecten en verhalen die gelinkt zijn aan de Tour.