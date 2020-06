Sara Marteleur en Serge Spooren zijn Speler en Speelster van het Jaar in handbal

Sara Marteleur en Serge Spooren zijn vrijdagavond door hun collega-spelers en leden van de sportieve staf verkozen tot Speelster en Speler van het voorbije handbalseizoen. Marteleur en Spooren ontvingen ook de persprijs. Bart Lenders werd bij de mannen voor de vierde opeenvolgende keer verkozen tot Coach van het jaar. Bij de vrouwen was die eer weggelegd voor Richard Curfs, coach van de vrouwen van Handbal Sint-Truiden. Spelers, speelsters en stafleden konden in twee stemronden, halfweg het seizoen en halfweg de play-offs, hun stem uitbrengen in de diverse categorieën.

Sofie Nouwen van DHW Antwerpen (volgend seizoen spelend bij Hubo Initia Hasselt) werd verkozen tot Doelvrouw van het jaar. Bij de mannen volgde Clem Leroy (Achilles Bocholt) zichzelf op.

Ook de liga’s kwamen aan bod in de awardshow. Jolien Van Gompel bij de vrouwen en Wout Bodvin bij de mannen werden verkozen tot Liga Speelster en Speler van het jaar. Beiden spelen bij Sporting Pelt. Voor Bodvin is het een bekroning na een lange spelerscarrière.

Het West-Vlaamse duo Simon Depoortere/Wim Verschaeve kreeg de titel voor beloftevolle scheidsrechter. Stéphane Cappa en Eric Schreder wonnen net als vorig jaar de titel van Scheidsrechters van het jaar.

De Vlaamse Handbalvereniging reikte ook dit jaar hun sterrenlabels uit aan de ploegen die zich onderscheiden op het vlak van jeugdwerking. HV Uilenspiegel en HC Schoten kregen het vijfsterrenlabel terwijl Achilles Bocholt, Hubo Initia Hasselt, Apolloon Kortrijk, Hestia Bilzen en Sporting Nelo het viersterrenlabel kregen. Eervolle vermeldingen en het driesterrenlabel was er voor Thor, Don Bosco Gent, Handbal Tongeren, HBC Izegem, Pentagoon Kortessem, HC Eeklo en GBSK Groot-Bijgaarden. De Ligue Francophone de Handball besloot, omwille van COVID-19, dit jaar geen prijs voor de jeugdwerking toe te kennen.

Een Raad der Wijzen kende de Lifetime Achievement Award toe aan scheidsrechtersbaas François Mulleners. In 1970 stond hij aan de wieg van Elckerlyc Tongeren, het huidige Handbal Tongeren. In de jaren 80 won hij met de vrouwenploeg twee titels en twee bekers waarna hij scheidsrechter werd, toetrad tot het scheidsrechterscomité om uiteindelijk hoofd van de scheidsrechters te worden. Een Special Mention of the Jury was er voor de voormalige internationale scheidsrechter André Praillet die al zijn hele leven verbonden is aan Handball Villers 59.