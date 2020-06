Westerlo haalt middenvelder Thomas Ephestion uit Franse tweede klasse

1B-club Westerlo heeft zich vrijdag versterkt met Thomas Ephestion, een 25-jarige middenvelder die overkomt van de rode lantaarn uit de Franse tweede klasse US Orléans.

Ephestion, een eenmalig international voor Martinique (in maart 2019), wordt door Westerlo omschreven als een “box-to-box middenvelder die al langer op de radar van de club stond”.

In het verleden was Ephestion als jeugdspeler actief bij Valenciennes en Marseille. Als senior deed hij ervaring op bij AS Béziers, RC Lens en US Orléans.

De middenvelder ondertekende in het Kuipje een contract tot 2022 (met optie op een derde jaar) en krijgt rugnummer 94.

Eerder op de dag maakte Westerlo al bekend dat doelman Berke Ozer voor een jaar bijtekende.