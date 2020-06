Pool met zware voet heeft voor 1.212 euro snelheidsboetes verzameld in Heusden

Regio Een Pool die momenteel in België werkt en in Heusden-Zolder logeert, is maandagochtend aan de kant gehaald omdat hij een reeks openstaande boetes had. Hij passeerden met zijn Audi A6 regelmatig te sn... Lees verder