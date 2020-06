LRM investeert samen met John Cockerill in de fabriek van de toekomst op Thor Park

Genk -

De grote industriële groep John Cockerill uit Luik komt naar Limburg. John Cockerill bouwt op het Thorpark in Genk de slimme fabriek van de toekomst. Daarvoor is in het hoofdkantoor in Seraing deze middag het investeringsfonds Industrya opgericht. De LRM, de Limburgse Investeringsmaatschappij stapt mee in het startkapitaal van 42 miljoen euro. Bedoeling is om in Genk startups in de maakindustrie te ondersteunen. En zo krijgt de industrie 4.0, één van de ambities van de LRM, in Limburg stilaan vorm.