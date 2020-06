Hasselt -

En we blijven bij het het verkeer want Hasselt neemt als eerste stad in Vlaanderen een nieuwe generatie slimme verkeerslichten in gebruik. De verkeerslichten van de toekomst moeten voor een betere doorstroming zorgen van het fietsverkeer en de hulpdiensten. Alles gebeurt via sensoren. Zelfs met het weer kan er rekening gehouden worden. Ook de prioritaire voertuigen die van de veiligheidscampus vlakbij het kruispunt komen, krijgen snel vrije baan door het systeem.