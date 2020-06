Mama krijgt doodsbedreigingen nadat ‘survivalklas’ van haar 8 maanden oude zoontje viraal gaat

Weet jij nog op welke leeftijd je leerde zwemmen? Ouder dan acht maanden zal je vermoedelijk wel geweest zijn. In dit TikTok-filmpje is te zien hoe een Amerikaanse zweminstructeur met één welgemikte worp baby Oliver van acht maanden oud in het zwembad gooit. Op die manier wordt het overlevingsinstinct van de baby getraind, aldus de zwemschool. De fiere mama die het filmpje deelde, kwam in een storm van kritiek terecht. “Ongehoord, de baby vecht voor zijn leven!” en “Kan je niet nog een paar jaar wachten voor je hem leert zwemmen?” zijn slechts een greep uit de reacties. De jonge moeder is geschrokken van de bedreigingen, voelt zich misbegrepen en overweegt nu een social media-pauze in te lassen.