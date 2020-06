Voorzitter rusthuispersoneel: “Keihard gewerkt, maar zelfs 300 euro is te veel”

Een eenmalige cadeaubon van 300 euro veroorzaakt serieuze onvrede in de zorgsector. Personeel uit ziekenhuizen krijgt de cheque, hun collega’s uit woon-zorgcentra niet. De ouderenzorg voelt zich wéér eens gediscrimineerd. “Terwijl er daar harder is gewerkt dan op sommige niet-Covid-afdelingen in ziekenhuizen.”