Wim Claes Transport & Logistiek verhuist zijn distributie- en opslagactiviteiten van Diepenbeek naar Genk. “Door de groei werd het in Diepenbeek te klein”, zegt zaakvoerder Wim Claes (50).

Wim Claes nam in 1994 de fakkel en de enige vrachtwagen over van zijn vader en specialiseerde zich aanvankelijk in sneltransport. Maar de laatste jaren maakte het bedrijf een sterke groei door. Ondertussen ...