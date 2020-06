Heringericht stadspark terug open voor het publiek

Achel / Hamont-Achel -

Na een maandenlange facelift werd vrijdagnamiddag het vernieuwde stadspark in Hamont-Achel heropend. De primeur was voor enkele kinderen van de buitenschoolse opvang IBO De Pagadder om als eerste de nieuwe speeltoestellen uit te proberen. Een feestelijke opening zit er door de coronamaatregelen niet in, maar zomers speelplezier kan al wel.