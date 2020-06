De politie LRH heeft tijdens verkeerscontroles donderdag een hardrijder onderschept die liefst 144 km/uur reed over de Kempische Steenweg, ruim dubbel zo snel als toegelaten. Drie chauffeurs bleken ook onder invloed van drugs.

Op de Sint-Truidersteenweg in Herk-de-Stad werden 396 bestuurders gecontroleerd. Amper 8 daarvan reden te snel. In de Ertsenrijkstraat in Halen waren er dat 36 van de 367 chauffeurs. Twee bestuurders ...