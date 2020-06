Italiaans dorpje biedt toeristen deze zomer gratis verblijf aan

Het Italiaanse dorpje San Giovanni in Galdo wil deze zomer toeristen aantrekken met een opmerkelijk aanbod. Reizigers kunnen een week gratis verblijven in het dorp, dat dit jaar door de New York Times nog werd bestempeld als één van de ‘places to be’. De lokale overheid wil zo het toerisme weer aanzwengelen, dat door de coronacrisis volledig was stilgevallen.