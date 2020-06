Wouter Beke is voorlopig niet van plan om rusthuispersoneel cadeaucheque te geven

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) wil binnenkort met de vakbonden overleggen op welke manier het Vlaamse zorgpersoneel extra ondersteuning kan krijgen. Dat overleg komt er naar aanleiding van de eenmalige premie die het federale zorgpersoneel in de ziekenhuizen en de thuisverpleging krijgt.

Binnen de rusthuizen is daarover onrust ontstaan. Zij hebben er, ondanks het harde werk tijdens de coronacrisis, geen recht op omdat zij onder de Vlaamse bevoegdheid vallen. De premie, in de vorm van een cadeaucheque van 300 euro, is donderdag goedgekeurd in het federale parlement, op voorstel van SP.A.

De Vlaamse regering heeft deze scheeftrekking op haar wekelijkse ministerraad vrijdagochtend besproken, maar voorlopig is ze niet van plan om hetzelfde te doen voor de 127.000 personeelsleden van de Vlaamse zorgsector. Eerder hebben de meerderheidspartijen het voorstel voor zo’n premie ook al weggestemd in het Vlaams Parlement. Wel zal Beke overleggen met de sociale partners van de Vlaamse zorgsector om te bekijken hoe het zorgpersoneel extra ondersteuning kan krijgen. De kans is klein dat die eenmalige premie er zo alsnog komt. Niet alleen de Vlaamse regeringspartijen zijn een koele minnaar. “Ook de vakbonden zelf zijn daar blijkbaar tegen”, klinkt het fijntjes binnen de Vlaamse regering. De bonden reageerden dadelijk kritisch op deze federale premie. Ze vrezen dat dit een “aalmoes” wordt en een afleidingsmanoeuvre om geen structurele maatregelen te nemen.

Eerder heeft Beke 20,5 miljoen euro vrijgemaakt om 340 extra personeelsleden aan te werven voor de rusthuizen. Maar op een totaal van 820 voorzieningen is dat volgens de sector maar een druppel op een hete plaat.