De politiechef van Mexico-Stad is bij een aanslag gewond geraakt. De 38-jarige politiechef Omar García Harfuch vertoeft niet in levensgevaar, tweette burgemeester Claudia Sheinbaum.

De aanval was volgens haar vroeg in de ochtend (lokale tijd) in de woonwijk Lomas de Chapultepec gebeurd, waar veel mensen met hogere inkomens wonen. Volgens de procureur-generaal van de hoofdstad, Ernestina ...