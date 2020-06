Leerkrachten basisonderwijs Sint-Michiel trotseren hitte om diploma te overhandigen

Leopoldsburg - De leerkrachten van de zesdejaars uit de Basisschool Sint-Michiel brachten afgelopen woensdag het diploma persoonlijk tot bij de leerlingen thuis.

“De kinderen hebben wegens coronatijd een aantal zaken zoals uitstapjes en schoolreis jammer genoeg moeten missen en verdienen bijgevolg een extraatje”, was de mening van de enthousiaste leerkrachten.

Zo gezegd zo gedaan, reden ze urenlang in feestelijke stijl met 2 teams van Ham tot Eksel over Beringen, maar doorkruisten vooral Leopoldsburg om zo de belangrijke enveloppe persoonlijk te overhandigen.

De 97 kinderen beschilderden op voorhand grote lakens en versierden dozen die uitgestald werden aan de voordeur.

Er ging een team per fiets en per tandem op pad, een ander drietal trotseerde de wegen met een vrolijk versierde auto. Voor de gelegenheid dosten de leerkrachten zich op hun feestelijkst uit!

Alle ouders toonden een enorme waardering , het initiatief werd met grote dankbaarheid onthaald.

Er waren harten gesmolten en … de leerkrachten bijna letterlijk.