Limburg hoort bij mooiste dorpen van Wallonië

Limburg hoort officieel tot “Les Plus Beaux Villages de Wallonië”. Frederik van Luxemburg bouwde de burcht Limburg waarnaar het stadje en later ook onze provincie genoemd zijn op een strategisch gelegen rotspunt boven de Vesder. Lange tijd was het de hoofdstad van het hertogdom Limburg dat in 1033 werd gesticht en een bewogen geschiedenis kende met wisselende heersers. Gebrek aan opvolging betekende het einde van de Limburg-dynastie. Na de nederlaag van Napoleon sloot het gebied in 1815 aan bij de Nederlanden van Willem I, die de streek die we vandaag in België en Nederland als Limburg kennen naar het oorspronkelijke hertogdom is gaan noemen.