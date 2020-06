Epidemie zwakt verder af, maar oproep tot voorzichtigheid

Hasselt - Er zijn gemiddeld 15 ziekenhuisopnames en 89 nieuwe besmettingen per dag in ons land. Daarmee blijft de epidemie verder afzwakken, toch roept Sciensano op om voorzichtig te blijven. In Limburg kwamen er sinds gisteren 7 nieuwe besmettingen bij.

De zeven nieuwe gevallen brengen het totaal bevestigde besmettingen in onze provincie nu op 6.556. Zoals geweten hanteert Sciensano vanaf deze week een nieuw systeem om de situatie te analyseren. Vergelijkende weekcijfers geven een beter beeld omdat dagcijfers kunnen schommelen. Daarbij past de bemerking dat de laatste drie dagen wel nog niet gecontroleerd zijn, en dus ook nog niet in deze cijfers verwerkt zijn. Op weekbasis is duidelijk zichtbaar dat de epidemie in België verder afzwakt. Maar dat mag volgens Sciensano geen reden zijn om de teugels helemaal te vieren. Voorzichtigheid en respect voor de belangrijkste maatregelen - mondmaskers, handhygiëne en social distancing - blijven geboden.

Foto: RR

Tussen 16 en 22 juni waren er in België dagelijks gemiddeld 89 nieuwe besmettingen. Dat is een daling van 6 procent vergeleken met de week voordien (94). In dezelfde periode daalde ook het gemiddeld aantal dagelijkse overlijdens van 8 naar 7. In totaal heeft het virus in ons land wel al 9.731 mensenlevens geëist.

19 gemeenten coronavrij

Met de nieuwe tool die Sciensano deze week lanceerde, is het mogelijk om de actuele stand van besmettingen op gemeentelijk niveau te analyseren. De cijfers gaan over een periode van 7 opeenvolgende dagen, maar hebben een vertraging van drie dagen omdat de data ook nog door Sciensano gedubbelcheckt moeten worden.

In de hele provincie werden in deze periode 61 nieuwe gevallen gemeten. De helft daarvan komt uit Houthalen-Helchteren (11), Genk (10), Maasmechelen (7) en Heusden-Zolder (4). De overige gemeenten met positieve gevallen zijn Gingelom en Peer (3), en Alken, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Lanaken, Oudsbergen en Sint-Truiden met elk twee besmettingen. In As, Beringen, Borgloon, Bree, Diepenbeek, Ham, Hamont-Achel, Herk-de-Stad, Lommel, Riemst en Tongeren was er maar één besmetting.

Het aantal nieuwe besmettingen neemt af in Limburg. Er zijn al 19 gemeenten een week coronavrij. Foto: RR

De overige 19 Limburgse gemeenten zijn al minstens een week coronavrij: Bocholt, Halen, Hasselt, Hechtel-Eksel, Heers, Herstappe, Hoeselt, Kinrooi, Kortessem, Leopoldsburg, Lummen, Maaseik, Nieuwerkerken, Pelt, Tessenderlo, Voeren, Wellen, Zonhoven en Zutendaal. Het blijft een momentopname die elke dag kan veranderen. Zo was Riemst bijvoorbeeld al enige tijd coronavrij, maar daar is gisteren een nieuwe besmetting gemeld. Dat cijfer zal nu nog zeven dagen in de cijfers van deze gemeente blijven opduiken.

In Gingelom en Houthalen-Helchteren is de drempelwaarde van de incidentie (de verhouding nieuwe gevallen op het inwonersaantal) boven 20. Er is geen reden tot paniek omdat het in Gingelom om één woonzorgcentrum gaat en in Houthalen om enkele clusters (asielcentrum en . Bovendien gaat in gemeenten met weinig inwoners deze waarde al snel boven de 20.

Ziekenhuizen en woonzorgcentra

De Belgische ziekenhuiscijfers zijn actueler en verwijzen naar de week van 19 tot 25 juni. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames zakte van gemiddeld 18 naar 15 per dag. Er verblijven nu nog 255 covidpatiënten in de Belgische ziekenhuizen, een daling van 25% vergeleken met vorige week. Op de intensieve zorgen zijn nog 38 bedden bezet, ook dat is een daling van ruim een kwart. In totaal moesten er al 17.701 mensen voor een behandeling naar het ziekenhuis.

Voor veel covidpatiënten wacht na de ziekenhuisopname nog een lange revalidatieperiode. Foto: Kristof Vadino

In de Limburgse ziekenhuizen zijn er volgens de meest recente cijfers van Sciensano nog 30 patiënten, waarvan 3 op intensieve zorgen. Eén persoon moet nog beademd worden.

In de woonzorgcentra in onze provincie blijft de situatie stabiel. Op dit moment zijn er nog 18 bevestigde gevallen (personeel en bewoners) in de rusthuizen in Limburg. Tien bewoners van de woonzorgcentra verblijven op dit moment nog in het ziekenhuis met covidsymptomen. Tot nu toe zijn er 527 rusthuisbewoners gestorven aan het virus, 116 sterfgevallen zijn effectief bevestigd door een coronatest.