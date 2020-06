Maasmechelen -

Maasmechelaar Andrea C. (49) blijft in de gevangenis op verdenking van de moord op de 25-jarige Massimo De Luca, de zoon van zijn nicht. Dat heeft de raadkamer van Tongeren vrijdag beslist. De Maasmechelaar werd maandagavond opgepakt nadat hij de twintiger had neergestoken voor de deur van zijn appartementswoning op de Oude Baan.