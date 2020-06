Man redt knuffel van driejarige die in rivier is gevallen

Dit is het hartverwarmende moment dat een vreemde een teddybeer van driejarige Thomas Levi, ‘redde’ die in een rivier was gevallen.

Op 23 mei liep Thomas Levi, drie, op een promenade over de Hudson-rivier in Hoboken, New Jersey, toen zijn favoriete teddybeer Doobie in het water viel. Thomas begon zo hard te huilen dat hij de aandacht trok van een vreemdeling die naar de oever van de rivier liep en Doobie redde, die aangespoeld was. Volgens de vader van Thomas, Ron Levi, vertelde de man na het terugbrengen van de teddybeer de familie hun naam niet en konden ze hem niet identificeren, omdat hij ook een masker droeg als bescherming tegen coronavirus.