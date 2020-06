Erwin (38) stierf in bad van 70 graden, straf met uitstel voor zorgkundige die hem erin zette

De zorgkundige die de 38-jarige Erwin Özeski in een bad van bijna 70 graden plaatste, is vrijdag veroordeeld tot vier maanden cel met uitstel voor onopzettelijke doding. De Genkenaar met een beperking liep over 60 % van zijn lichaam tweede- en derdegraads brandwonden op. De nabestaanden reageren teleurgesteld op het vonnis.

Het was 23 oktober 2018 toen de verschrikkelijke feiten zich afspeelden. De 36-jarige zorgkundige uit Haspengouw liet in zorginstelling Ter Heide in Zonhoven Erwin van de brancard in het bad glijden. ...