In Italië zijn er nieuwe coronahaarden vastgesteld met meer dan honderd mensen die besmet zijn met het virus dat Covid-19 veroorzaakt.

Er zijn 43 mensen besmet in Mondragone, ongeveer 50 kilometer ten noordwesten van Napels, en meer dan 60 bij een bezorgbedrijf in de noordelijke stad Bologna, zo heeft de openbare omroep RAI gemeld. In ...