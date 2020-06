Buurtnetwerk Hoplr gidst bewoners door centrumwerken

Bree - Ook in Bree wordt het buurtnetwerk ‘Hoplr’ gelanceerd. “Hoplr is een online, besloten netwerk waarop buren berichten aan of voor elkaar kunnen plaatsen”, klinkt het bij de Breese dienst communicatie.

“Zo kunnen buren elkaar beter leren kennen, spullen uitwisselen, hulp vragen voor een klusje of op de hoogte blijven van buurtactiviteiten: en nog veel meer. De gebruikers kunnen ook toestaan dat de stad er berichten over evenementen, overlast en wegenwerken op post. Over heel Bree gespreid worden er vijf netwerken opgericht. De website en mobiele app zijn gratis en reclamevrij.” Burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V) kijkt al uit naar de respons: “We willen twee vliegen in een klap slaan: hiermee kunnen we de inspraak en communicatie van buurten eenvoudiger en sneller maken. Binnenkort start echter ook de herinrichting van het centrum. Hiermee krijgen de Breeënaren een handige tool in handen om snelle en accurate updates te krijgen. Het geeft ons als stad ook de mogelijkheid om snel op vragen van de buurt of individuele burgers te reageren.” Inschrijven op Hoplr kan via de website www.hoplr.com: daar kan je de mobiele app installeren en je registreren. Vragen kan stellen via support@hoplr.com.