FLX Campus houdt proclamatie vanuit de autozetel

Voor het showgedeelte werd een podium met 2 LED-schermen opgetrokken. Het geluid werd ontvangen via de autoradio . Wie niet fysiek aanwezig kon zijn, had de mogelijkheid om het geheel via een livestream te volgen op facebook. In twee shiften werden de ouders van een 100-tal leerlingen uit het 6de leerjaar en het 6de en 7de middelbaar op de sportterreinen verwelkomd voor deze originele proclamatieformule. “Het was wel even brainstormen, maar uiteindelijk leek dit een haalbare formule waarmee we iedereen toch op een aangepaste manier konden uitwuiven”, verduidelijkt gangmaker Jan Van Roosbroeck.