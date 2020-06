Beringen behaalt een mooie score voor klimaatbeleid

Beringen - In het onderzoek van het interactieve netwerk Futureproofed behaalt Beringen een mooie zesde plek. Daarvoor vergeleek het de prestaties van de 41 op 42 Limburgse gemeenten die hun CO2-uitstoot met 40% willen verminderen tegen 2030. “In de totaalscore zijn we inderdaad zesde in Limburg. Als je daarbij weet dat Limburg sowieso al hoger scoort in Vlaanderen, kan je dus stellen dat we in Vlaanderen een gelijkaardige plek opstrijken”, legt schepen van Milieu Tijs Lemmens uit.

Futurerproofed becijfert en wisselt klimaatinspanningen uit. Voor hun studie baseerden ze zich op drie parameters: de CO2-reductie, de bespaarde maatschappelijke kost per inwoner en het aantal publiekelijke klimaatacties op haar platform.

“Beringen verminderde de afgelopen jaren haar CO2-uitstoot met 10%. Dat is bovengemiddeld in Limburg. Vooral de besparing dankzij onze maatregelen ligt hoog, namelijk 481 euro per inwoner per jaar. Op dat criterium is dat goed voor brons”, vertelt schepen Lemmens, “Er staat momenteel slechts één publieke actie geregistreerd: advies van het woonloket over energieleningen. Ook op andere vlakken sensibiliseren en vergroenen we onze gemeente. Denk maar aan renovaties en waterbuffering in de Vallei van de Zwarte Beek. In werkelijkheid ligt dat aantal dus hoger.”