Bouw nieuw stadhuis Beringen op kruissnelheid

Beringen - De bouw van het nieuwe stadhuis draait weer op volle toeren na de coronacrisis. De werkzaamheden werden stelselmatig volledig hervat. De impact van de crisis is beperkt gebleven tot een aantal weken vertraging en voor het bouwverlof staat er nog heel wat op de planning.

De stillegging van de werf veroorzaakte enige vertraging maar sinds mei 2020 hebben de aannemers stapsgewijs alle werkzaamheden hervat. Op dit ogenblik zorgen toeleveringsproblemen of nieuwe werkmethodes, die het gevolg waren van de aangepaste veiligheids- en gezondheidsvoorschriften, niet meer voor verdere vertragingen.

De vermoedelijke vertraging op de voltooiing van het bouwproject is beperkt gehouden tot 5 à 6 weken. De stad en de groep aannemers bekijken samen op welke manier met deze verlenging zal worden omgegaan. De werf kan misschien versneld worden in een poging om de achterstand terug om te buigen. “De oorspronkelijke ambitie om een wind- en waterdicht stadhuis te hebben tegen einde mei 2020 zal nu verschuiven naar het begin van het bouwverlof. De opening in het najaar 2021 komt geenszins in het gedrang”, aldus burgemeester Thomas Vints.

De fasering van de ruwbouwwerken voor de ondergrondse parkeerbak (vloerplaten, kolommen, balken en welfsels) en deels aanvulling met grond wordt verder aangehouden. Voor het stadhuis zelf staan volgende werkzaamheden gepland tot aan het bouwverlof:

Plaatsing van de glasgevels (3 zijden nieuwbouw en gevel achter de geschoorde voorgevel) en de waterdichting van deze zone in samenwerking met de dakdekker (bakgoten en hellend dak kapel)

Installatie van de technieken (schachten : kabelgoten, afvoeren, en ventilatiekanalen)

Sluiten van de schachten (metselwerken)

Finaliseren van de ruwbouwwerken aan de hoofdinkom (traphal en kern) waarbij het uitzagen van de inkom na het verlof wordt uitgevoerd

Ankerpunten op het dak (levenslijn)

Koepels en dakdichting

Isolatie en chapes van de sanitaire kernen op de verdiepingen

Na het bouwverlof wordt gestart met de verhoogde vloeren op +3

Het stadhuis van Beringen krijgt stapsgewijs meer en meer fysiek vorm en het unieke aanzicht van de glasgevels creëert een attractief kader voor het centrum van Beringen.