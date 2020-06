Zomer in Beringen is all-in!

Beringen - We staan voor een zomer zonder grote (internationale) festivals of drukke evenementen. Wil dat zeggen dat het geen memorabele, warme of interessante twee maanden worden? Allerminst! In Beringen werd alvast een leuk aanbod uitgewerkt, met de nadruk op genieten in eigen streek. De vaste afspraken zoals Paal op Stelten, de Halfoogstfeesten en de Mijnhappening vinden niet plaats. “Wij moesten alle grote evenementen annuleren omdat het gevaar op besmetting met het coronavirus te groot is als veel mensen te dicht bij elkaar staan,” legt schepen van evenementen Werner Janssen uit. Niet getreurd, er is een alternatief zomerprogramma klaar met leuke activiteiten in eigen stad.

Wandelen

Of je nu wil gaan wandelen in Beringen-centrum, Koersel, Beverlo, of Paal: in elke deelgemeente kan je op pad. Aan ’t Fonteintje, de Paalse Plas of op be-MINE, met of zonder een app en al dan niet gecombineerd met een leuke zoektocht voor kinderen… voor ieder wat wils! Toerisme Beringen bundelde alles in een boekje dat je gratis kan verkrijgen door te mailen naar toerisme@beringen.be, te bellen naar 011 42 15 52 of gewoon

eens binnen te springen in het infokantoor.

‘Beringen: de cité’ is bijvoorbeeld een interactieve wandeling die vertrekt aan Toerisme Beringen. Wandel mee met Heidi Lenaerts doorheen de citéwijken van Beringen-Mijn en maak kennis met een aantal bewoners die je inwijden in ‘hun’ leven in de cité. De interactieve kaart, geluidsfragmenten en video’s gidsen je door de kleurrijke geschiedenis van Beringen-Mijn. Bij Toerisme Beringen kan je iPads met de wandelapp gratis ontlenen of je kan de app downloaden in de App Store of via Google Play.

Vanaf 16 juli kan je bij Toerisme Beringen ook terecht voor de Kolenspoor-app, een interactieve wandeling die je laat kennismaken met de verhalen rond het Kolenspoor. Twee goedgemutste Italiaanse vrienden Fabrizio en Martino nemen kinderen en hun ouders mee en doorspekken de tocht met leuke opdrachten en spelletjes. Goed opletten, want ze proberen je graag beet te nemen en durven al eens een grapje te maken! Deze wandeling kan je enkel doen met een iPad die je gratis kan ontlenen.

Dit jaar is er ook een nieuwe gratis wandelzoektocht op maat van gezinnen met kinderen tot 12 jaar, ‘Op speurtocht met Pierewiet de kanariepiet.’'. Hier krijd je een rugzakje mee met al het nodige materiaal voor onderweg. Vanaf dan ben je overgeleverd aan Pierewiet, de gele kanariepiet. Hij neemt je mee op sleeptouw op en rond be-MINE. Tsjilpend en fladderend voorziet hij je van leuke weetjes en daagt hij je uit voor de spannendste opdrachten. Wie alles tot een goed einde brengt, wordt beloond met een leuke verrassing!

Om de natuurpracht in de Vallei van de Zwarte Beek te ontdekken moet je in Bezoekerscentrum De Watersnip zijn. Hier starten verschillende bewegwijzerde wandelroutes. Het Prikkelpad is bijvoorbeeld een zintuigenprikkelende belevingswandeling voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. Voor de Boeboekswandeling kan je dan weer een rugzakje ontlenen met opdrachten en raadseltjes voor de kids.

Fietsen

Toerisme Beringen stippelde voor de liefhebbers 3 nieuwe fietsroutes uit. Gewapend met een gratis gps-toestel met voorgeprogrammeerde routes vertrek je aan het toeristisch infokantoor. Het fietsroutenetwerk is de basis, maar er wordt al eens afgeweken om te stoppen bij een Beringse ondernemer voor een lekker streekproduct: een stukje kaas bij De Stalse Schans, een gezonde lekkernij bij Blueberry Fields of een ijsje van ’t Kasteeltje. “Wij zorgen voor de tips, aan jou om te genieten!” voegt schepen Janssen enthousiast toe.

De Tafelroute is ongetwijfeld de favoriet van vele fietsliefhebbers die ook wel van een goed stukje eten houden. Je fietst 40, 50 of 65 kilometer door Beringen en Ham. Net genoeg om onderweg te stoppen bij drie horecazaken voor een voorgerecht, een hoofdgerecht en dessert. Je kan kiezen tussen drie formules: de Tafelroute voor 25 euro, de Tafelroute met specialiteiten van de chef voor 35 euro of de Suggestieroute voor 30 euro. Voor wie met de kinderen wil gaan fietsen is er ook een aangepaste route van 25 km. “Het aanbod geldt vanaf 1 juli en je kan bij Toerisme Beringen zelfs een elektrische fiets huren,” zegt schepen Janssen.

Mountainbikers kunnen een tandje bijsteken op de vernieuwde zwarte lus. Daarvoor liet schepen van sport Tijs Lemmens terreinfietsers werkzaam bij stad Beringen aanpassingen uitvoeren. “We hebben een technischer parcours gemaakt met klimmen en afdalingen die elkaar opvolgen op en een meterslange slalom tussen de bomen aan het Mijnstadion. We hebben het percentage onverharde route gevoelig opgekrikt en tegelijk het milieu zoveel mogelijk gespaard.”

Skaten

Op zaterdag 4 juli start de lessenreeks ‘Start to skate’ met aparte lessen voor beginners en gevorderden. “In tien lessen leer je de nodige skills en verfijn je onder professionele begeleiding je techniek om kilometers op te bouwen”, aldus schepen Lemmens. De eerste les start aan sporthal ’t Beverke in Beverlo. De daarop volgende lessen vinden plaats in onder meer Ham en Leopoldsburg. Afsluiten doe je waar normaal honderden pk’s door bochten scheuren: op Circuit Zolder. Inschrijven kan via beringen.be/sport, doorklikken op ‘Sportaanbod’ en vervolgens ‘Start 2 sport’.

Picknicken

De fiets- en wandeltochten zijn de ideale activiteiten om er samen met je persoonlijke bubbel op uit te trekken. Maak deze uitstapjes nog plezanter door er een lekkere picknick aan te koppelen. Een goed gevulde picknickmand, indien gewenst met een lekker flesje wijn of bubbels erbij, wordt voor je klaargemaakt die je kan afhalen of laten leveren op één van de vele picknickplaatsen. Een overzicht van deze plekjes en een lijst met de picknickmogelijkheden vind je terug op de website www.beringen.be/allin.

Actief

Bij een all-in beleving past natuurlijk ook een paar uurtjes sporten, om daarna weer lekker te relaxen. “De hele zomer lang kan je op verschillende locaties in Beringen deelnemen aan gratis groepslessen, zoals yoga, zumba, aquafitness of een kennismaking met de golfsport. De deelnemers aan deze laatste worden uitzonderlijk toegelaten op de Compact Course van Millennium Golf,” vertelt schepen van sport Tijs Lemmens.

Een tochtje maken op een e-step? Bij Toerisme Beringen staan ze voor je klaar. Je huurt de step aan 10 euro voor maximum 1,5 uur zodat je niet met een lege batterij valt. Wie wil krijgt er ook nog gratis een uitgestippelde route bij.

Film

Genieten van een film onder de open sterrenhemel vanuit je wagen, terwijl het geluid wordt afgespeeld via de autoradio. Lekker gezellig en bovendien coronaproof. Club 9 en The Roxy Theatre organiseren dit concept nu al voor de dertigste keer! Van maandag 24 augustus tot en met zondag 30 augustus garanderen ze je weer een week kijkplezier op de parking van Jeugdhuis Club 9. Het programma en de praktische info vind je op https://www.club9.be/drive-in-movie-2020.

Het kan nog specialer: wat dacht je ervan om een film te kijken op de helling van de avonturenberg? Op 11, 12 en 13 september plaatst het stadsbestuur een groot scherm aan de onderkant van de terril. Jij kiest een goed plaatsje uit, neemt er een lekker drankje of snack bij en genieten maar. De toegang is gratis. Voor het juiste programma en alle praktische details surf je naar www.beringen.be/allin

Scat van de vlieg

Vanaf 1 juli tot en met 31 augustus kan je ook meedoen aan de zomerse zoektocht 'Vind jij de schat van Vlieg' in de pop-up bib op de LUTGART-site. Volg het klankparcours doorheen LUTGART, ga op schattenjacht bij de verschillende handelaars en open op het einde de schatkist met leuke verrassingen. Je kan de Schat van Vlieg zoeken tijdens de openingsuren van de pop-up bib, meer info via www.schattenvanvlieg.be

“Het zomerprogramma biedt m.a.w. voor ieder wat wils! Bovendien kan je uiteraard ook spelen, zwemmen en gewoon genieten aan de Paalse Plas en ’t Fonteintje! Er is een plan van aanpak opgemaakt om coronaproof ontspannen mogelijk te maken op beide locaties. De veiligheid en gezondheid van onze inwoners zijn daarbij onze hoogste prioriteit!” besluit schepen van recreatie en bibliotheek Jessie De Weyer.