PXL organiseert een nieuw online opleidingsfestival

Hasselt-Centrum

Hasselt - PXL organiseert geen gewone online infodag op dinsdag 30 juni 2020 maar een heus online opleidingsfestival met bijna 150 optredens. "Na onze twee online informatiesessies van april en mei was het tijd voor een nieuw concept. We hebben gezocht naar een leuk alternatief voor het wegvallen van de geplande festivals van deze zomer voor de jongeren", zegt algemeen directeur Ben Lambrechts.

Geen website maar een festivalweide. Geen spreekstoel maar een mainstage voor de directeur en zijn studenten. Geen programma met departementen maar een grondplan met stages. En een line-up van PXL-dj talenten zorgen voor de festivalsfeer van 15u tot 20u. Toekomstige studenten en hun ouders kunnen deelnemen aan een optreden van de opleidingsverantwoordelijken om 15u, 17u en 19u. Aansluitend hebben ze de mogelijkheid om online al hun vragen te stellen of om een afspraak in te plannen voor een locatiebezoek op de campus. Het festival richt zich ook niet enkel naar jongeren maar is toegankelijk voor alle leeftijden. PXL zet ook al haar vervolg- en avondopleidingen zoals haar banaba’s en (post)graduaten op de line-up. "Wist je dat één vijfde van onze studentenpopulatie 25 jaar of ouder is?", zegt Ben Lambrechts.



Nieuw digitaal festivalplatform



Het Hasseltse productiehuis Medialife ontwikkelde aan een razendsnel tempo het nieuwe platform. Head of circus Frederik Knapen geeft duiding: "De audiovisuele sector werd zwaar getroffen door de coronacrisis. Business as usual is niet altijd meer mogelijk, dus gingen we op zoek naar een nieuw format. We zetten nu meer in op digitale beleving online en ontwikkelden voor PXL een digitaal platform in de vorm van een festival. Dit platform heeft verschillende digitale toepassingen zoals muziek, chatrooms, live streaming… De studenten kunnen hier terecht voor alle informatie over het volledig opleidingsaanbod."



We starten deze zomer met een online opleidingsfestival en we plannen er ook nog eentje om de zomer af te sluiten op zaterdag 12 september 2020 voor de late beslissers. "Een ticket kopen is niet nodig, inschrijven kan gratis online via www.pxl.be/infodagen",‘ besluit organisator Gerrit Schuermans.