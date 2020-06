Enge nachtelijke ontmoeting met beer

Vorige week had een automobilist een angstaanjagende ontmoeting met een beer tijdens een nachtelijke rit naar Komsomolsk-on-Amur in Rusland.

Hij reed op weg naar huis met een snelheid van 100 à 110 km per uur. Hij zag een paar ogen, maar dacht dat hij zicht maar iets inbeeldde. Toen realiseerde hij zich dat er zich ook een silhouet vormde, en dus remde hij gelukkig af. Het bleek een beer te zijn aan de kant van de weg. “Ik dacht dat hij gewoon de weg zou oversteken maar ineens viel hij mijn auto aan. Zodat zijn kleintje veilig de weg over kon steken.” Hij krabde aan de vooruit, de motorkap en ook het frame van nummerplaat is geblutst. “Gelukkig rende de beer na deze aanval weg, en kon ik daarna rustig mijn weg verder zetten,” aldus de automobilist.