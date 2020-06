“Bourgondiër” Bart Van Loo laat u vanaf morgen kennismaken met de oerplekken van de Vlaamse cultuur en identiteit

Het zeer aanwezige jongetje in Bart Van Loo (47) jubelt en maakt een historisch bijzonder correct rondedansje. Maria van Bourgondië en bij uitbreiding het Bourgondisch tijdvak - toch een beetje zijn kindje - is deze week opgenomen in de Nederlandse canon, ten koste van die vlegel van een Karel V. En dan moet dit najaar nog de Franse vertaling van zijn De Bourgondiërs, aartsvaders van de Lage Landen verschijnen. Maar eerst mag hij een zomer lang de lezer van Het Belang van Limburg meetronen naar de plekjes van de bakermat van onze geschiedenis, daar waar de Lage Landen geboren werden.